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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini söyledi.

Ekip  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “(Esed’in çöktüğü günler) Minimum can kaybı olması için 2 önemli önemli aktör (Rusya-İran) ile görüşmeler sürdürerek bunun kansız bir şekilde olmasının yolunu açtık.” dedi.

Bakan Fidan, İsrail'e, Golan'daki işgal provokasyonundan vazgeçmeleri için haber yolladıklarını ve bunun tehlikeli bir strateji olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, "Suriye'nin artık hakim milli bir hükümeti var. Bunlar gelecekler. YPG tanımazlar bunlar, başka güç de tanımazlar. Kendi toprağını, kendi egemenliğini geri alır." ifadesinde bulundu.

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