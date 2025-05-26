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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Müşaviri Medinskiy ile Moskova'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti.

Gökhan Çeliker  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Müşaviri Medinskiy ile Moskova'da görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy ile Moskova'da görüştü.

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