Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Müşaviri Medinskiy ile Moskova'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy ile Moskova'da görüştü.
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Bakanımız @HakanFidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ile Moskova'da görüştü. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/72c938iCyA— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 26, 2025