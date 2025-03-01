Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,159.90
BTC/USDT
84,500.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Muhammet Tarhan  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Lavrov, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den, Mehmetçiğin ilk sahuruna ilişkin paylaşım
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Sudan'daki taraflara ateşkes ve barış çağrısı
İcra takibi için 7 kez arayan avukata "huzuru bozma"dan ceza
İHH'den Suriye'nin kuzeyindeki 22 bin 504 aileye kış yardımı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, İngiltere'de Ukrayna konulu toplantıya iştirak edecek

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil

Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil
Bakan Fidan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Eski Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'i kabul etti

Bakan Fidan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Eski Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'i kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet