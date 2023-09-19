Dolar
27.02
Euro
28.86
Altın
1,931.51
ETH/USDT
1,638.00
BTC/USDT
27,053.00
BIST 100
7,784.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

Islam Doğru  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Fidan, BM Genel Kurulu marjında İtalyan mevkidaşı Tajani ile Türkevi binasında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X resmi hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede düzensiz göçle mücadele konusu ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı
Diyarbakır'da 2 ton 121 kilogram esrar, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: Kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda suç ve suçlularla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz
Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İrlandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İrlandalı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet