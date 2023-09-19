Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.
Fidan, BM Genel Kurulu marjında İtalyan mevkidaşı Tajani ile Türkevi binasında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X resmi hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede düzensiz göçle mücadele konusu ele alındı.
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Bakanımız @HakanFidan, #BM Genel Kurulu marjında #NewYork'ta #İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle biraraya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 19, 2023
Görüşmede düzensiz göçle mücadele konusu ele alındı.🇹🇷🇮🇹 pic.twitter.com/1xH9kZYYcc