Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Malezya Başbakanı Enver ile görüştüğü belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, #Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile #İstanbul'da görüştü.🇹🇷🇲🇾 pic.twitter.com/1wtI4GqXXC— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 22, 2023
Enver, bugün Vahdettin Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.