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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Malezya Başbakanı Enver ile görüştüğü belirtildi.

Enver, bugün Vahdettin Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

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