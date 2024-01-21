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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gökhan Çeliker  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze’deki durum ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği alanları ele alındı.

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