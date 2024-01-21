Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi telefonda görüştü.
Görüşmede, Gazze’deki durum ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği alanları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.