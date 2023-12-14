Dolar
28.99
Euro
31.69
Altın
2,037.03
ETH/USDT
2,300.80
BTC/USDT
43,075.00
BIST 100
7,758.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’na ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Bakan Fidan: ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını beklediklerini belirterek, "Şu anda Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece ABD duruyor." dedi.

Muhammet Tarhan  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Bakan Fidan: ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz

Ankara/Bakü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bakanlık'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

BM Genel Kurulu'nda salı günü yapılan oylamada Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep eden karar için 153 ülkenin olumlu oy kullandığını hatırlatan Fidan, benzer bir kararın daha önce sadece 121 oyla kabul edildiğini, aradan geçen sürede olumlu oylarda ciddi artış olduğunu dile getirdi.

Fidan, "Evvelce çekimser veya aleyhte oy kullanan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük. Bu, uluslararası camianın zulmün bitirilmesi yönündeki iradesini açıkça gözler önüne sermekte." ifadelerini kullandı.

İsrail'i destekleyenlerin "bu tabloyu iyi anlaması gerektiğini" vurgulayan Fidan, "Ancak bu da yetmiyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin (Filistin'le ilgili) alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Şu anda Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece ABD duruyor. " diye konuştu.

Fidan, öte yandan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerini desteklediklerini belirterek "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. (Ermenistan'ın) Azerbaycan ile barış anlaşmasının tamamlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Bakan Fidan: ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
Kütahya’da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı

Benzer haberler

Bakan Fidan: ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz

Bakan Fidan: ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet