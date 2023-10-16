Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.