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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.

Büşranur Koca  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.




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