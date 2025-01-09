Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'de temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul etti.
Bakanımız @HakanFidan, Lefkoşa Büyükelçiliğimizde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul etti. pic.twitter.com/wRctX6Dytd— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 9, 2025
Görüşmelerde Bakan Fidan'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.