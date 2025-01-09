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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Büşranur Keskinkılıç  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'de temaslarda bulundu

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul etti.

Görüşmelerde Bakan Fidan'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim eşlik etti.

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