Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve Azerbaycanlı yetkili Halefov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov'u kabul etti.

Mehmet Şah Yılmaz, Büşranur Keskinkılıç  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve Azerbaycanlı yetkili Halefov'la görüştü

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Özel Görevler Temsilcisi Halefov'la Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Bakan Göktaş: Yeni Eylem Planımızı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm boyutlarını kuşatan bir çerçevede hazırladık

