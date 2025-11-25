Dışişleri Bakanı Fidan, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve Azerbaycanlı yetkili Halefov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov'u kabul etti.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Özel Görevler Temsilcisi Halefov'la Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.
