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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'yu kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'i kabul etti.

Can Efesoy  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'yu kabul etti

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Büyükelçi Liu'yu Ankara'da kabul ettiği kaydedildi.

Paylaşımda, ikilinin görüşmesine ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

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