Dışişleri Bakanı Fidan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'yu kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'i kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Büyükelçi Liu'yu Ankara'da kabul ettiği kaydedildi.
Bakanımız @HakanFidan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti. 🇹🇷🇨🇳 pic.twitter.com/7LPokVexHU— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 12, 2024
Paylaşımda, ikilinin görüşmesine ilişkin fotoğrafa da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.