Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Kuleba'nın görüşmede Ukrayna'daki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisine ilişkin gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Çavuşoğlu ile Kuleba, 30 Haziran'da da telefonda görüşmüştü.
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