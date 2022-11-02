Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile tahıl koridorunu görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ve Kuleba'nın tahıl koridoru anlaşması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Öte yandan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun İtalya’nın yeni Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.
Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceği" duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.