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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir

Ekip   | 10.02.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır." dedi.

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