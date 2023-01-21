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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de "Kur'an-ı Kerim yakma eylemi"ne izin verilmesine tepki göstererek, "Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade ve düşünce özgürlüğü diyorlar." dedi.

Muhammet Tarhan, Hatice Özdemir Tosun   | 21.01.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar

Ankara

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş insanları ile bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim yakma izni" verilmesine ilişkin, "İsveç'te bu meczup daha önce de dinimiz İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmiştir, bu tür eylemlerde bulunmuştur. Bu, ırkçı aynı zamanda nefret suçunu kapsayan bir eylemdir." dedi.

Bu haberi alınca gerekli girişimlerde bulunduklarını, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve gerekli uyarıları yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile doğrudan görüştüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Buna kimse fikir ve düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade ve düşünce özgürlüğü diyorlar." ifadelerini kullandı.

Nefret suçu ve ırkçılığın düşünce özgürlüğü olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "(Bu) İsveç yasalarına göre de (düşünce özgürlüğü) değildir, Avrupa Konseyi kararlarına göre de değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına göre de nefret suçu ve ırkçılık, düşünce ve ifade özgürlüğü değildir." dedi.

Çavuşoğlu, böylesine bir iznin "maalesef Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen" verildiğini belirterek, "Bugün Türkiye saatiyle 16.00-17.00 civarında böyle aşağılık bir eylemin olacağını düşünüyoruz. Umarım o saate kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır ve buna fırsat vermez çünkü bu tüm dünyada infial yaratacak aşağılık, ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olur." diye konuştu.


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