Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansla ilgili, "Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik." açıklamasında bulundu.
Ankara
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans kapsamında aynı zamanda federal çözümün neden mümkün olamayacağını anlattıklarını belirtti.
#Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 28, 2021
-Federal çözümün neden mümkün olamayacağını anlattık.
-Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ancak Ada’daki gerçekler temelinde ulaşılabilir. pic.twitter.com/lUgZ7oBXYu
Çavuşoğlu mesajında, "Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ancak Ada’daki gerçekler temelinde ulaşılabilir." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.