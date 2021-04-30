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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile telefonda görüştü

Muhammet Tarhan   | 30.04.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Raduloviç'in görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Balkanlar'da iş birliği ele alındı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Raduloviç ile en son 22 Mart'ta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Brüksel'de bir araya gelmişti.

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