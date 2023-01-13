Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç'teki provokasyonlar İsveç'in mücadele etmesi gereken bir eylemdir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin, "Hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir." dedi.
Ankara
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