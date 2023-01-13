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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç'teki provokasyonlar İsveç'in mücadele etmesi gereken bir eylemdir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin, "Hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir." dedi.

Muhammet Tarhan   | 13.01.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç'teki provokasyonlar İsveç'in mücadele etmesi gereken bir eylemdir

Ankara

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