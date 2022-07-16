Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Ankara
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Abdullahiyan telefonda görüştü.
Görüşmede üst düzey ziyaret hazırlıkları ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 27 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.