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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Muhammet Tarhan   | 16.07.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Ankara

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Abdullahiyan telefonda görüştü.

Görüşmede üst düzey ziyaret hazırlıkları ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 27 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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