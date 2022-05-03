Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmede Çavuşoğlu ile Abdullahiyan'ın ikili ilişkileri de ele aldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.