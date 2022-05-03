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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Mustafa Deveci   | 03.05.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmede Çavuşoğlu ile Abdullahiyan'ın ikili ilişkileri de ele aldığı belirtildi.

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