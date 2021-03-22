Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Karadağlı mevkidaşı Raduloviç'le bir araya geldi
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Brüksel'de, Raduloviç ile görüştüğünü belirtti.
#Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 22, 2021
-Antalya Diplomasi Forumu ve Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi için kendisini ülkemizde ağırlayacağız.
-Karadağ'daki yatırımlarımız büyüyor.
-Turizmde tecrübemizi paylaşacağız.
-Pandemiye karşı işbirliği yapacağız.🇹🇷🇲🇪 pic.twitter.com/OyhW2jX9J3
Raduloviç'in, Antalya Diplomasi Forumu ve Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Karadağ'daki yatırımlarımız büyüyor. Turizmde tecrübemizi paylaşacağız. Pandemiye karşı iş birliği yapacağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.