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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, Filistin davasına sahip çıkarak BM'yi bu konuda toplantıya çağırdığı için teşekkür etti.

Betül Yürük   | 20.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü

New York

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, Filistin davasına sahip çıkarak BM'yi bu konuda toplantıya çağırdığı için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin görüşüldüğü toplantıya katıldıktan sonra Bozkır ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin, "Filistin davasına sahip çıkan ve BM'yi toplantıya çağıran 75. Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'a teşekkür ediyoruz. Volkan ağabeyin yönetimi BM'de fark yaratıyor." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ın başkanlığında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Filistin konulu toplantıya da katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Çavuşoğlu, "İsrail'in zulmüne karşı kararlılığımızı vurguladık, önümüzdeki süreçte atabileceğimiz somut adımları görüştük." açıklaması yaptı.

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