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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz." dedi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 24.11.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz

TBMM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "(ABD'yle) İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz." dedi.

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