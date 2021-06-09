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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında 11 Haziran Cuma günü İtalya Milli Takımı ile oynayacakları maç için Roma’da kamp yapacağı otele giriş yapıyor.
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz

Behlül Çetinkaya   | 09.06.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "(ABD'nin) Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "İlişkilerin normal bir şekilde seyredebilmesi için İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım" şeklinde ifade etti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz