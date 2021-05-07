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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Komisyonu Üyesi Johansson'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile bir araya geldi.

İbrahim Hakkı Çetinkaya,Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 07.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Komisyonu Üyesi Johansson'la görüştü

Ankara

AB Komisyonu Üyesi Johansson'la Bakanlıkta yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile olumlu gündemin sürdürülmesine önem verdiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Göç, vize serbestisi ve terörizmle mücadele alanlarında somut adımlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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