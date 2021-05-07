Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Komisyonu Üyesi Johansson'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile bir araya geldi.
Ankara
AB Komisyonu Üyesi Johansson'la Bakanlıkta yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile olumlu gündemin sürdürülmesine önem verdiğini vurguladı.
Çavuşoğlu, "Göç, vize serbestisi ve terörizmle mücadele alanlarında somut adımlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.