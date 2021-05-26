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Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala’da bir araya gelecek.

Gökhan Varan   | 26.05.2021
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın Kavala kentinde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bir araya geleceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal'ın 29 Mayıs'ta Kavala'da Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile görüşeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 15 Nisan'da Ankara’da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanlarda pozitif bir gündem geliştirilmesi yönünde mutabık kalmıştı.

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