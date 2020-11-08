Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul’da partisinin Beykoz ilçe kongresinde konuşuyor İzmir'deki deprem sonrası ekiplerin yoğun çalışması kameralara yansıdı
logo
Politika

Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle parti Disiplin Kurulunca istenen savunmasını cuma günü yazılı verecek.

Esin Işık   | 08.11.2020
Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek

Ankara

Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çarşamba veya perşembe günü duruma göre açıklama yapacağını belirterek, "Savunmamı da cuma günü yazılı olarak vereceğim." dedi.

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı ancak sonra sildiği, "Merak ediyorum. 10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün adliye imamı olmakla suçlanan, davası devam eden avukat ile bütün il protokolünün oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan Yardımcısı'nı da disipline verecekler mi?" paylaşımına ilişkin, "Bir arkadaşım rica etti onun için sildim. Fikrimin arkasındayım, fikrimi değiştirmiş değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Disiplin süreci

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddialarının ardından parti teşkilatlarından iletilen ihraç taleplerine yönelik dilekçeleri değerlendirerek, İstanbul milletvekilini Disiplin Kuruluna sevk etmişti.

Bu gelişmenin ardından Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulundan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplanarak, Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşmüş, iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınmasına karar vermişti.

Tüzüğe göre, Özdağ'ın tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap vermesi gerekiyor.

Kurul, savunmaya göre tekrar toplanarak, Özdağ hakkındaki kararını verecek.

Ümit Özdağ yaptığı bir açıklamada, disipline sevk edilmesine neden olan konunun, "bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı'nın Kazakistan'da FETÖ tarafından kurulan bir sivil toplum örgütünün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesini istemesi" olduğunu ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Maskeyi kuralına göre takmak, hem Kovid-19'a hem de mevsimsel gribe karşı korur
İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran Sağlık Konseyi Başkanı'ndan 'Tahran'da 2 hafta karantina uygulansın' çağrısı
Kovid-19'un 'fedakar savaşçıları' hemşireler yaşadıkları zorlu süreci anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan 'ev ziyaretinde bulunmayın' uyarısı

Benzer haberler

Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek

Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ'ın savunması istendi

İYİ Partili Özdağ: Siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ Disiplin Kuruluna sevk edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ Disiplin Kuruluna sevk edildi
İYİ Parti teşkilatlarının Özdağ ile ilgili ihraç talebi masada

İYİ Parti teşkilatlarının Özdağ ile ilgili ihraç talebi masada