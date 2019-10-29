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Politika

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere 'teşekkür'

Cumhurbaşkanlığından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere teşekkür edildi.

Aynur Ekiz,Selma Kasap   | 29.10.2019
Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere 'teşekkür'

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan, aralarında ABD, İngiltere ve Rusya'nın da olduğu ülkelere teşekkür edildi.

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan tüm dost ve kardeş ülkeler ile kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Öte yandan paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan aralarında ABD, İngiltere, Rusya'nın da bulunduğu ülkelerin bayraklarının fotoğraflarına da yer verildi.

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