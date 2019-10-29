Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere 'teşekkür'
Cumhurbaşkanlığından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere teşekkür edildi.
Ankara
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan, aralarında ABD, İngiltere ve Rusya'nın da olduğu ülkelere teşekkür edildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan tüm dost ve kardeş ülkeler ile kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 29, 2019
Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü kutlu olsun! pic.twitter.com/C15nyVyWJY
Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan tüm dost ve kardeş ülkeler ile kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.
Öte yandan paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan aralarında ABD, İngiltere, Rusya'nın da bulunduğu ülkelerin bayraklarının fotoğraflarına da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.