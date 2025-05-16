Dolar
38.83
Euro
43.44
Altın
3,240.35
ETH/USDT
2,559.70
BTC/USDT
103,624.00
BIST 100
9,541.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Semih Erdoğdu  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs'ta Arnavutluk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da polis ve sporculardan 1919 koreografisi
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Müzakerelere destek için İstanbul'a gelen Budist rahipten "Ukrayna'da kalıcı barış" çağrısı
Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus heyeti ile görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gidecek

Arnavutluk’ta genel seçimi kazanan Başbakan Rama, ülkesinin 2030’da AB'ye üye olmasını hedefliyor

Arnavutluk'taki genel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Rama'nın partisi kazandı

Arnavutluk'taki genel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Rama'nın partisi kazandı
Arnavutluk'taki genel seçimde Başbakan Rama'nın partisi önde gidiyor

Arnavutluk'taki genel seçimde Başbakan Rama'nın partisi önde gidiyor
Arnavutluk'ta halk, genel seçimler için sandık başında

Arnavutluk'ta halk, genel seçimler için sandık başında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet