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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili adayı oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

Mümin Altaş  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili adayı oldu

Ankara

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy milletvekili adayı listesinde yer almadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon'dan 1. sıra milletvekili adayı gösterildi.

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