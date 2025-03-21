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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir." ifadelerini kullandı.

Harun Kutbe  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisini marjinal siyaset anlayışıyla sokağa yönlendiren anlayışın, CHP'de sorumlu siyaset yapanlar dahil ülkenin huzurunu ve kamu düzenini savunan herkesi rahatsız ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığı gibi, herkesin çeşitli aşamalardan oluşan yargı süreçlerinde kendisini savunma hakkı bulunmaktadır. Siyasi mücadelenin yapılacağı meşru zeminler de bellidir. Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir. Yolsuzluk suçlamalarına cevap vermek yerine, hadsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesi milletimizin vicdanında mahkum edilecektir. Bu seviyesiz siyaset toplumsal kutuplaşmayı artırmaktan ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumundan başka anlam taşımayacaktır."

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