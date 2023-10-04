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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski AK Parti Milletvekili Baştopçu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu için taziye mesajı yayımladı.

Harun Kutbe  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski AK Parti Milletvekili Baştopçu için taziye mesajı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından "22, 23. ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekilimiz Muzaffer Baştopçu, rahmet-i Rahman'a kavuştu. Bugün vefat haberinin ardından kıymetli ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Merhum vekilimize tekrar rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabır temenni ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." paylaşımında bulundu.

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