Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski AK Parti Milletvekili Baştopçu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından "22, 23. ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekilimiz Muzaffer Baştopçu, rahmet-i Rahman'a kavuştu. Bugün vefat haberinin ardından kıymetli ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Merhum vekilimize tekrar rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabır temenni ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." paylaşımında bulundu.
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22, 23 ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekilimiz Muzaffer Baştopçu, rahmet-i Rahman'a kavuştu. Bugün vefat haberinin ardından kıymetli ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Merhum vekilimize tekrar rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabır temenni ediyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) October 4, 2023
Mekânı cennet,…