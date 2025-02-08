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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur." ifadesini kullandı.

Abdullah Özkul  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze'de ateşkesin sürekli hale gelmesini, insani yardımların ulaştırılmasını, 1967 sınırları ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz."

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