Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,143.30
BTC/USDT
64,085.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve heyetini kabul etti.

Harun Kutbe  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe ve heyetini kabul etti Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ihracatçı sektörlerimiz için kısa vadede düzenlemeye ihtiyaç duyulan öncelikli alanlarda ihracatımızı desteklemek için atılması gereken adımları istişare ettik. Toplantımızın çıktılarının, OVP'de öngördüğümüz ihracat hedefine ulaşmamızda ve ülkemizin uluslararası ticaret sahnesinde daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sayın Gültepe ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı" iddiasını yalanladı
Antalya'da 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi
MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Stinger" atışlarını paylaştı
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan genç yaralandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe ve heyetini kabul etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bütün dünya pazarlarına Türk mallarıyla giriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Özbekistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yaz döneminde enflasyonda belirgin bir düşüşü hep birlikte göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yaz döneminde enflasyonda belirgin bir düşüşü hep birlikte göreceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet