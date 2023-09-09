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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Harun Kutbe  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Trabzon'da ziyaretlerde bulundu Fotoğraf: Barış Oral/AA

Trabzon

Trabzon Valiliğine gelişinde Vali Aziz Yıldırım tarafından, valilik binası önünde karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı.

Vali Yıldırım ile makamında görüşen Yılmaz daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesine geçti.

Cevdet Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret edip AK Parti Trabzon İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Sezgin Mumcu ile görüştü.

Yılmaz'a ziyaretlerinde AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç da eşlik etti.

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