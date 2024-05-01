Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı Narbaeva ile görüştü
Taşkent
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyareti kapsamında Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva ile bir araya geldi.
Özbekistan Senatosu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Yılmaz, Senato salonunu gezdi ve şeref defterini imzaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.