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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan’da “Türk İş Dünyası Buluşması”nda konuşuyor. Fransa’nın başkenti Paris’te, 1 Mayıs kutlamalarında polis göstericilere müdahale ediyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı Narbaeva ile görüştü

Harun Kutbe  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı Narbaeva ile görüştü Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Taşkent

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyareti kapsamında Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva ile bir araya geldi.

Özbekistan Senatosu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Yılmaz, Senato salonunu gezdi ve şeref defterini imzaladı.

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