Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumlarını güçlendirmeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumlarını güçlendirmek, Kıbrıs Türkü'nün kamudan aldığı hizmetleri daha etkin ve yaygın hale getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Lefkoşa
Yılmaz, Lefkoşa'da KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Türkiye-KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni'ne katıldı.
Burada konuşan Yılmaz, dün kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle Kıbrıs'ın fethinin 454. yılı ile Türk Mukavemet Teşkilatının ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümlerini coşku ve gururla andıklarını söyledi.
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Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlık, ulaştırma ve altyapıya, enerjiden tarıma her alanda Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla 20 Temmuz'da gerçekleştirilen açılışların Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'ne olan sarsılmaz desteğinin yeni bir nişanesi olduğuna işaret eden Yılmaz, teslimi yapılan araçların da bu iradenin bir devamı olduğunu vurguladı.
Yılmaz, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumlarını güçlendirmek, Kıbrıs Türkü'nün kamudan aldığı hizmetleri daha etkin ve yaygın hale getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"İki Emniyet Teşkilatının kardeşliğinin de güzel nişanesi oldu"
KKTC'nin kamu yönetiminde etkinliğini artırmak, kurumlarını daha güçlü ve dirençli kılmak amacıyla uzun vadeli ve kapsamlı destek programı yürüttüklerini belirten Yılmaz, bu programın bazen yerleşik kamu hizmetlerine ilişkin tecrübe aktarımını, yangın, sel ve diğer doğal afetlerde işbirliğini, bazen de hibe edilen araç ve gereçleri kapsadığını aktardı.
Bugün teslim edilen araçların programın önemli aşamasını oluşturduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Her biri sahada doğrudan karşılığı olan bu yatırımlar, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğine, refahına ve kurumsal kapasitesine katkı sunmaktadır. Bugün burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kamu güvenliği alanında önemli güç kazandırıyoruz. Türkiye ile KKTC arasındaki işbirliği ruhuyla 29 yeni aracı hizmete alıyoruz. Bunlardan 24'ü hizmet aracı şeklinde, 5'i ise itfaiye aracı olmak üzere bugün 29 aracın teslimini yapıyoruz. Polis hizmet aracı olarak hibe ettiğimiz 24 araçtan 12'sini Mali Destek Programı kapsamında temin ettik. 12'sini ise İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Emniyet Teşkilatının imkanlarıyla temin etti. Bugün gelemedi. Bu vesileyle sizlere selamlarını iletiyorum. Sayın Bakan'a, İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. İki emniyet teşkilatının kardeşliğinin de güzel nişanesi oldu bu."
Yılmaz, bu araçlara ilave olarak 19 kalem teknik teçhizat, 5 set Yunus polisi kıyafeti, parmak izi tanıma cihazları, mobil sistemler ve bilişim altyapı desteklerinin de kurumsal kapasiteyi güçlendiren donanımlar arasında yer aldığını aktararak, tüm bu unsurların KKTC'nin kamu güvenliği ve afet yönetimi kapasitesini artırmakla kalmadığını, sahadaki görevli personelin çalışma koşullarını da iyileştirdiğini söyledi.
"Kurumsal kapasiteleri yeniden düzenliyoruz"
Yılmaz, tapu, kadastro, nüfus, göç ve dijital altyapı gibi çok sayıda alanda çalıştıklarını anlatarak, tapu ve kadastroda TAKBİS, Webtapu ve MEGSİS gibi dijital sistemleri entegre ettiklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Parsel sorgulama sistemi halkın kullanımına açılmış, kamu kurumlarına veri sağlayacak altyapılar oluşturulmuştur. Kurumsal kapasiteleri yeniden düzenliyoruz. Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Projesi'yle KKTC'nin şehirleri, yolları, sınırları artık dijital ortamda kayıt altına alınmaktadır. Üretilen ortofotolar ve dijital ikiz verileri şehir planlaması, tarım alanı tespiti ve afet risk analizi gibi pek çok stratejik karara kaynaklık oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Son dönemde göç yönetimi alanında da önemli çalışmalar yapıldığına değinen Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bir merkez kuruldu. GöçNet entegrasyonu ve 6 mobil göç aracı sayesinde sınır güvenliği artık KKTC'de çok daha güçlü, düzensiz göçle mücadele çok daha etkili durumda. Bunu Türkiye'de de yapıyoruz. Son yıllarda özellikle bu mücadelemizi yoğunlaştırmış durumdayız. Düzensiz göçü önce önleme konusunda gerek Türkiye'de gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük çaba sarf ediyoruz. Bu konularda da yine iki İçişleri Bakanlığının işbirliği örnek teşkil edecek nitelikte. e-Kimlik ve e-Nüfus projeleriyle vatandaşların işlemleri dijital ortama taşınmış, KKTC genelinde kimlik ve nüfus sistemleri entegre hale gelmiştir. Bugüne kadar 290 binin üzerinde e-kimlik dağıtılmış, 5 milyondan fazla işlem e-imza ile gerçekleştirilmiştir."
Polis ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarına yönelik desteklerin eğitimden teknik donanıma kadar çok boyutlu sürdüğünü bildiren Yılmaz, bu yıl içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 85 personele eğitim verildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 169'a ulaşacağını dile getirdi. Yılmaz, 6 sahil güvenlik botunun onarımının tamamlandığını, ayrıca narkotik, asayiş, terör ve siber suçlardan aranan 26 şahsın tespiti ve tesliminin gerçekleştirildiğini söyledi.
Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti:
"Türkiye olarak bu destekleri günü kurtarmak için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlü kurumsal yapıyla geleceğe hazırlamak için ortaya koyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma mücadelesi, siyasi bağımsızlığı gibi milli meselemizdir. Kıbrıs Türkü'nün kendi ayakları üzerinde duran güçlü yapıya kavuşması, bizim için tercihten öte bir zorunluluktur, sorumluluktur. Bu vesileyle bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına hayırlı olmasını diliyor, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, teknik kadrolarımıza ve sahada görev yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya, aynı inanç ve kararlılıkla kardeşlik ruhuyla yol yürümeye devam edecektir."
Konuşmaların ardından Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in katılımıyla temsili anahtar teslim töreni gerçekleştirildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin açılışında konuştu
Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) desteğiyle kurulan KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin açılışına da katıldı.
AFAD'ın çalışmalarıyla gurur duyduklarını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin her alanda teknik altyapı tecrübesinin KKTC'ye aktarılacağını kaydetti.
KKTC'de açılışı gerçekleştirilen merkezin afetlere karşı dayanıklı toplum inşa etme hedefi doğrultusunda atılan adımlardan biri olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi:
"Bu adımlar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen vizyoner yaklaşımın sahadaki yansımalarından biridir. Türkiye'nin tecrübesini ve teknolojik kapasitesini KKTC ile paylaşma iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle daha da kurumsallaşmıştır."
Yılmaz, Türkiye ve KKTC'nin deprem kuşağında ülkeler olduğuna dikkati çekerek, deprem öncesi, esnası ve sonrası süreçlerin iyi yönetilebilmesi gerektiğine işaret etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedelere 450 bin deprem konutunun yıl sonuna kadar dağıtılacağını aktaran Yılmaz, deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetleri için toplamda 100 milyar dolarlık harcama yapıldığını belirterek, şunları paylaştı:
"Deprem bölgesinde sadece konutlar değil, yollar, doğal gaz tesisleri, tüneller, hastane ve okullar ile sanayi bölgeleri yeniden inşa ediliyor. 11 ilimizi yeniden inşa ediyoruz. Bu, çok çok önemli. İnşallah gelecek yıl ve ondan sonraki yıllar yükümüz hafifleyecek. Deprem bölgesi için yapılan 100 milyar dolarlık harcama en gelişmiş gördüğümüz ekonomileri bile zorlayacak bir miktar fakat çok şükür Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı hükümeti bu yükün altından kalkarak tüm sorumluluklarını yerine getiriyor. Emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum."
"Ada'da 50 yılı aşkın süredir huzur ve güven var"
Yılmaz, inşa ettikleri Türkiye Yüzyılı'nın KKTC'ye de olumlu etkileri olacağına değinerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta ortaya koyduğu 2 devletli vizyonu desteklediklerini ve destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.
Türkiye'ye ve KKTC'ye kimlerin çelme takmaya çalıştığını, kimlerin bunları güçten düşürmeye çalıştığını iyi bildiklerini vurgulayan Yılmaz, "Çok fazla şeye gerek yok. Sosyal medyaya veya bir yerlere baktığınızda bunu görürsünüz." dedi.
Kıbrıs'ta Rumların geçmişte hiçbir çözüme yanaşmadığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"Ada'da 50 yılı aşkın süredir huzur ve güven var. Bu huzur ve güven ortamında hem Türk kesimi için hem Rum kesiminde refah artışı var. Buna rağmen Rumların hiçbir çözüme yanaşmadıklarını görüyoruz. Tavrımızı çok açık ifade etmek isteriz ki Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm, işte bu 50 yılı aşan tecrübenin sonucudur. Ada'daki barış ve huzur ortamının sonucudur."
Yılmaz, iki devletin Kıbrıs'ta insani alanlar başta olmak üzere çevre, ticaret ve diğer alanlarda işbirliği yapabileceklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Rum kesiminin yıllardır sonuç alınamamış çözüm yöntemlerini ısıtıp gündeme getirmesinin hiçbir anlamı yoktur. Bu, oyalamadan başka bir anlam ifade etmemektedir. Rum kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile her alanda işbirliği yapabilir. Bunun önünde engel yoktur. Rum kesiminin, önce eşit egemenliği ve Kıbrıs Türklerini kendilerinden aşağı görmeyi sindirmesi gerekir."
Cevdet Yılmaz'dan birlik mesajı
Orta Doğu'daki gelişmeleri ve birtakım haddini bilmez beyanat ve yaklaşımları yakından izlediklerini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Başkasının merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz, güçlü olmak zorundayız. Birlik beraberlik içinde iç cephemizi güçlü tutarak hem Türkiye'de hem de KKTC'de birtakım küçük haklılıkları, fikir ayrılıklarını büyütüp kendi aramızda bütün enerjimizi boş yere harcarsak başkalarını sevindiririz. Lütfen bunu yapmayalım; bugün birlik beraberlik zamanıdır. Bu topraklar üzerinde söz söylerken herkesin çok çok dikkatli olması gerekir. Dolayısıyla ben inanıyorum ki Kıbrıs Türkü egemenliğine, bağımsızlığına, devlet sahibi olmamasına söz söyleyenlere hiçbir şekilde prim vermeyecektir."
Yılmaz, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile AFAD desteğiyle kurulan KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin açılışını yaptı.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, açılışın ardından Yılmaz, Tatar ve Üstel'e merkezle ilgili bilgi verdi.
Türkiye, KKTC'ye polis ve itfaiye araçları hibe etti
Türkiye tarafından hibe edilen 29 itfaiye ve polis hizmet aracı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğüne törenle teslim edildi.
Lefkoşa'daki Polis Genel Müdürlüğünde yapılan teslim törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.
Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA
Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, teslim edilen araçların hem güvenlik hem de yangın ile mücadelede KKTC'ye güç katacağını ifade ederek, Türkiye'nin desteğinde uygulamaya geçirilen projelerin, KKTC'nin refahına katkı sağladığını söyledi.
Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) Limasol'daki orman yangınları için işbirliği teklif ettiklerini fakat böyle insani bir konuda dahi Rum Lider Nikos Hristodulidis'in tekliflerini reddettiğini anımsattı.
Türkiye'nin her alanda KKTC'yi desteklemesini mutlulukla karşıladıklarını vurgulayan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik bağlarımız her geçen gün daha da değer buluyor. Bu tür temas ve işbirlikleri, KKTC'nin refah ve mutluluğunun güçlü adımlarla geleceğe yürüyebilmesi için dayanak oluyor." ifadesini kullandı.
Törende, konuşmaların ardından Türkiye tarafından hibe edilen 29 itfaiye ve polis hizmet aracının, KKTC Polis Genel Müdürlüğüne teslimi gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.