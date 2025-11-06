Dolar
42.10
Euro
48.50
Altın
3,979.16
ETH/USDT
3,419.90
BTC/USDT
103,438.00
BIST 100
10,970.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanan maçın ardından Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenliyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Brezilya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki, COP30 Liderler Zirvesi'ne Türkiye'yi temsilen katılmak üzere Brezilya'nın Belem kentine geldi.

Harun Kutbe  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Brezilya'ya geldi Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Belem

Yılmaz'ı, Val de Cans Uluslararası Havalimanında, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, MÜSİAD Brezilya Temsilcisi Umut Eker ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar da Belem'e geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Trabzon-Soçi feribot seferleri 14 yıl sonra yeniden başladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Kocaeli Valisi Aktaş: Çöken apartman ve tahliye edilen binalardaki çalışmalar tamamlanma noktasına geldi
MİT Başkanı Kalın, Hamas Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Brezilya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Brezilya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz yeni bir rekora ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İSEDAK Suriye Programı ile Suriyeli kardeşlerimizin kalkınma hamlesine katkı sunacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İSEDAK Suriye Programı ile Suriyeli kardeşlerimizin kalkınma hamlesine katkı sunacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 41. İSEDAK Toplantısı'nın "Bakanlar Çalışma Oturumu"na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 41. İSEDAK Toplantısı'nın "Bakanlar Çalışma Oturumu"na başkanlık etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomi programımız, makroekonomik dengeyi tesis etmeye odaklanmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomi programımız, makroekonomik dengeyi tesis etmeye odaklanmıştır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet