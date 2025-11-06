Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Brezilya'ya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki, COP30 Liderler Zirvesi'ne Türkiye'yi temsilen katılmak üzere Brezilya'nın Belem kentine geldi.
Belem
Yılmaz'ı, Val de Cans Uluslararası Havalimanında, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, MÜSİAD Brezilya Temsilcisi Umut Eker ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar da Belem'e geldi.
