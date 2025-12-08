Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, istikrar ve refah bütçesidir
TBMM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir. 2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılı. 2026 hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik yıl olacak. Bütçemiz, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda, kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir." dedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.