Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, istikrar ve refah bütçesidir

Harun Kutbe  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir. 2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılı. 2026 hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik yıl olacak. Bütçemiz, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda, kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir." dedi. 

İlgili konular
Benzer haberler

