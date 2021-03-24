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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜBİTAK, TÜSEB ve TİTCK başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay ile görüşerek yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Abdullah Yasin Güler   | 24.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜBİTAK, TÜSEB ve TİTCK başkanlarını kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay ile ayrı ayrı görüşerek yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabullerde, yerli aşı çalışmalarında kat edilen mesafe, projelerin mevcut durumu ve bundan sonraki süreçlerin hızlandırılmasını sağlayacak yol haritası ele alındı.

TÜBİTAK ve TÜSEB'in maddi ve teknik destek sağladığı aşı çalışmalarının tüm fazlarında TİTCK onay mercii olarak yer alıyor.

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