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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletimizin bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına set çekeceğine inancım tamdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 30.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletimizin bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına set çekeceğine inancım tamdır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kabe kutsalımızdır, inanç ve ibadetimizin, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür. Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, alemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir. Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir. Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır."

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