Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kazakistan ile her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Oktay, mesajında, Kazakistan ile her alandaki iş birliğini ileriye taşımaya devam edeceklerini kaydetti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ın "Bağımsızlık Günü"nü kutladı.
Dost ve kardeş ülke #Kazakistan’ın Bağımsızlık Gününü kutluyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 16, 2020
29 yıl önce Kazak yurdu bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştu.
Köklü tarihimizi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki işbirliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/tcoVSbmCgi
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. 29 yıl önce Kazak yurdu bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan Türkiye olmuştu. Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.