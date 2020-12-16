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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kazakistan ile her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Oktay, mesajında, Kazakistan ile her alandaki iş birliğini ileriye taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

Abdullah Yasin Güler   | 16.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kazakistan ile her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ın "Bağımsızlık Günü"nü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. 29 yıl önce Kazak yurdu bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan Türkiye olmuştu. Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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