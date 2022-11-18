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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ICAPP Eş Başkanı Chung Eui-yong'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Eş Başkanı Chung Eui-yong ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Harun Kutbe   | 18.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ICAPP Eş Başkanı Chung Eui-yong'u kabul etti Fotoğraf: Barış Oral/AA

Ankara

ICAPP 11. Genel Kurulu'nun düzenlendiği Conrad Otel'deki görüşmede, Chung, Kovid-19 sebebiyle 4 senedir ertelenen toplantı için İstanbul'da bulundukları için mutlu olduklarını belirterek, mükemmel ve sıcak ev sahipliği için teşekkür etti.

İstiklal Caddesi'ndeki terörist saldırı karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade eden Chung, olay yerini ziyaret ederek karanfil bıraktıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da uluslararası sorunların dünyanın dört bir yanından farklı siyasi partilerin temsilcilerince ele alınmasını çok güzel bulduğunu ifade ederek, buna ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını vurguladı.

Oktay, konferans sonucunda ortaya konacak çözüm önerilerinin önemine işaret etti.

Terörizmin uluslararası sorun olduğunu belirten Oktay, gösterilen dayanışmayı önemli bulduğunu ifade ederek, teşekkür etti.

Kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da bulundu.

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