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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hemşireler Günü'nü kutladı

Abdullah Yasin Güler   | 12.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hemşireler Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "En zorlu şartlarda bile özveri ile vazife yapan; sevgisi, şefkati ve sabrı ile her gün şifa arayan hayatlara dokunan hemşirelerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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