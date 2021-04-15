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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue ile görüştü

Abdullah Yasin Güler   | 15.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için serbest ticaret, yatırımların karşılıklı teşviki ve çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarının imzalanmasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Görüşmede, Ekvator Ginesi'nin güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde Türkiye'den çeşitli savunma sanayisi ürünleri temin edebileceği, ülkede Türk şirketlerine sağlanacak destek ile iki ülke arasındaki ticaretin ve ekonomik iş birliğinin artırılabileceği kaydedildi.

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue'ya Türkiye'yi ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti paylaşan Oktay, geçen ay Bata şehrinde meydana gelen patlamaların yol açtığı can kayıpları nedeniyle taziye dileklerini iletti. Ekvator Ginesi'nin 2018'deki bağımsızlığının 50'nci yıl törenlerine katıldığını hatırlatan Oktay, son üç yılda ülkeler arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini ve iki ülke cumhurbaşkanlarının sergiledikleri ortak siyasi iradenin bu süreçte belirleyici olduğunu vurguladı.

Oktay, Ekvator Ginesi'nin kalkınması için planlanan projelerde, Türkiye'nin destek ve tecrübe paylaşımına hazır olduğunun altını çizerek Türk firmalarının Ekvator Ginesi'ndeki projelerde yer almasının iki ülkenin karşılıklı yararına olacağını aktardı.

Eğitim alanında Türkiye Maarif Vakfının (TMV) 2018'in başından bu yana devraldığı okulları başarıyla işlettiğini de belirten Oktay, vakıf yönetimindeki okulda bugün 184 öğrencinin öğrenim gördüğünü ve uluslararası standartlarda eğitim veren TMV okullarının bulundukları ülkede genç nesillerin kültürel gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

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