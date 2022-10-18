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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Harun Kutbe   | 18.10.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs Şairimiz Nuri Pakdil'i vefatının üçüncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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