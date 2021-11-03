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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla oynayacakları maça ilişkin Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 03.11.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümünü kutladı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından,"Milletimizin teveccühü ile AK Parti'mizin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne nice büyük işlere, nice büyük hizmetlere imza attık. Millete hizmet yolunda tevazu ve gayret içerisinde nice yıllara." ifadelerini kullandı.

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