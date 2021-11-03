Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından,"Milletimizin teveccühü ile AK Parti'mizin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne nice büyük işlere, nice büyük hizmetlere imza attık. Millete hizmet yolunda tevazu ve gayret içerisinde nice yıllara." ifadelerini kullandı.
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Milletimizin teveccühü ile AK Parti'mizin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 3, 2021
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde #3Kasım2002 tarihinden bugüne nice büyük işlere, nice büyük hizmetlere imza attık.#MilleteHizmetYolunda tevazu ve gayret içerisinde nice yıllara. pic.twitter.com/7uOmcOkWrK