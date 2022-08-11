Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit düşen Eren Bülbül'ü andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce kalleş terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül ve kahraman Astsubayımız Ferhat Gedik'in acısı hala yüreğimizde. Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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5 yıl önce kalleş terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız #ErenBülbül ve kahraman Astsubayımız #FerhatGedik’in acısı hala yüreğimizde.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 11, 2022
Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.#İyikivarsınEren#iyikivarsınFerhatGedik pic.twitter.com/gO7eHOtHTW