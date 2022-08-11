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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit düşen Eren Bülbül'ü andı.

Harun Kutbe   | 11.08.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce kalleş terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül ve kahraman Astsubayımız Ferhat Gedik'in acısı hala yüreğimizde. Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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