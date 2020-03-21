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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk milleti ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, bu mübarek günün ülkeye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Ahmet Sertan Usul   | 21.03.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Miraç Kandili mesajı Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Miraç Kandili dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eder, bu mübarek günün ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

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