Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a taziye telefonu

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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'a babasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Mümin Altaş   | 28.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a taziye telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Berdimuhammedov'a babası Melikgulu Berdimuhammedov'un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

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